Tim: Salvini incontra i sindacati, no a svendita e spezzatino

23 luglio 2021

- Matteo Salvini ha incontrato i sindacati delle Telecomunicazioni per fare il punto della situazione sul dossier Tim. Il leader della Lega si è confrontato con Cgil, Cisl, Uil e Ugl: tra le altre cose, sono state ribadite l’urgenza di difendere l’occupazione, il no alla svendita, il no allo spezzatino e la necessità di difendere l’interesse nazionale e il patrimonio aziendale. Salvini e i sindacati si sono ripromessi di rimanere in stretto contatto. Il segretario ha garantito la massima attenzione anche da parte dei ministri della Lega a partire da Giancarlo Giorgetti. (Rin)