Spagna: Ohla premiata da Fondazione Integra come impresa socialmente impegnata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ohla è stata premiata come impresa "socialmente impegnata" dalla Fondazione Integra per aver assunto oltre 700 persone vulnerabili e a rischio di esclusione sociale, in particolare donne vittime di violenza di genere, ex detenuti ed ex tossicodipendenti. Ohla collabora con Integra, attraverso la sua società di servizi Ingesan, dal 2022 promuovendo varie iniziative per favorire l'ingresso di questa categorie a rischio nel mercato del lavoro. (Spm)