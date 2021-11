Germania: Scholz, 30 milioni di vaccinazioni entro Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania dovranno essere effettuate 30 milioni di vaccinazioni contro il Covid-19 entro Natale, che si tratti di prime, seconde o terze dosi. È quanto affermato dal cancelliere designato Olaf Scholz, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) durante la videoconferenza che governo federale e Laender hanno tenuto oggi sulla situazione del coronavirus nel Paese e gli sviluppi futuri. Ai colloqui hanno preso parte la cancelliera Angela Merkel, Scholz e i primi ministri degli Stati tedeschi. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, Scholz ha promesso modifiche alla legge sulla protezione dalle infezioni, recentemente approvata dal Bundestag su proposta congiunta di SpD, Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), le tre forze politiche che formeranno il prossimo esecutivo tedesco. Gli emendamenti al provvedimento potrebbero comprendere chiusure temporanee per il settore della gastronomia, anche in maniera differenziata a livello regionale. Allo stesso tempo, la SpD intende applicare la regola 2G al commercio al dettaglio su scala federale, escludendo soltanto i rivenditori di beni di prima necessità. Si tratta della norma che consente la partecipazione alla vita pubblica esclusivamente ai vaccinati contro il Covid-19 e quanti sono guariti dopo aver contratto il virus, dietro presentazione della relativa certificazione. Scholz si è, infine, dichiarato a favore dell'introduzione in Germania di un obbligo generale di vaccinazione contro il coronavirus. (Geb)