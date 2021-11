Russia: Consiglio sicurezza, informati Usa che non era in programma attacco a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha informato gli Stati Uniti di non avere piani aggressivi contro l'Ucraina, ma, nonostante le richieste di porre fine alla disinformazione, non sono seguiti cambiamenti. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, il quale sostiene che fomentando la presunta minaccia russa, gli Stati Uniti e i loro alleati stiano creando un contesto informativo favorevole per irrobustire il loro contingente militare, rafforzare le attività di intelligence e fornire armi moderne, munizioni e altri mezzi alle truppe ucraine e alle formazioni nazionaliste. "Per quanto riguarda l'aumento dell'attività militare degli Stati Uniti e dei suoi alleati nella regione, continueremo a monitorare da vicino le azioni delle truppe della Nato e dell'Ucraina vicino ai nostri confini", ha affermato Patrushev. (Rum)