Lombardia: la Regione promuove l’assistenza alle vittime di reato col progetto “Un futuro in Comune”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- La Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera per promuovere interventi per lo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza alle vittime di reato. "Con il progetto regionale ‘Un futuro in Comune: per essere a fianco di chi è vittima' - ha spiegato l'assessore Alessandra Locatelli - vogliamo favorire la realizzazione di interventi rivolti all'assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi violenza, consolidando e rafforzando le reti di assistenza già operative sul territorio". "Regione Lombardia, dunque, continua ad essere in prima linea nel sostenere le vittime di reato: ci tengo a ricordare che è la Lombardia è prima regione in Italia ad aver previsto, con legge regionale alla fine del 2018, la figura del Garante per la tutela delle vittime di reato". Oggi i servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reati sono realizzati da 12 Comuni: Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Mantova, Monza, Lodi, Pavia, Rozzano, Varese, Milano. "Ritenendo di fondamentale importanza garantire la strutturazione di un percorso omogeneo in grado di sostenere la realizzazione e lo sviluppo degli sportelli e delle loro reti, il progetto regionale - sottolinea l'assessore Locatelli - realizza anche un'azione di sistema per il rafforzamento delle capacità delle reti territoriali, definendo gli aspetti organizzativi di base, fornendo indicazioni operative per il corretto svolgimento dell'intervento, in funzione dell'andamento delle attività e prevedendo un sistema di raccolta dei dati e delle informazioni che permettano la lettura delle situazioni di bisogno, le connessioni e le collaborazioni a livello nazionale, europeo e internazionale". "Le vittime di reato non vanno mai lasciate sole - ha evidenziato l'assessore alla sicurezza Riccardo De Corato, promotore della delibera -. Questo importante progetto vuole testimoniare che Regione Lombardia è presente concretamente. Il trauma psicologico di chi subisce una violenza ha conseguenze che impattano spesso nel lungo periodo. È pertanto doveroso che le istituzioni agiscano con progetti e iniziative a tutele delle vittime di reato".(Com)