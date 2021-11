Legge elettorale: Base riformista (Pd), bene Conte su proporzionale, ora convergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È certamente una buona notizia la posizione dei Cinque stelle sulla legge elettorale annunciata oggi da Giuseppe Conte nell’intervista al 'Corriere della Sera'. Una legge proporzionale con uno sbarramento serio è quanto serve all’Italia per restituire rappresentanza e governabilità al Parlamento, soprattutto dopo la riduzione nel numero dei parlamentari". Lo comunica in una nota Andrea Romano, portavoce di Base riformista (Pd), che prosegue: "Auspichiamo da tempo che la riforma della legge elettorale superi il falso maggioritario introdotto dal Rosatellum, stabilizzi le pulsioni demagogiche, restituisca appieno al confronto parlamentare la funzione che i Costituenti immaginarono per la Repubblica e limiti il potere di veto dei piccoli partiti. Ma una legge elettorale proporzionale è anche la strada migliore per costruire il campo largo del centrosinistra, fondandolo sulla condivisione di una strategia di futuro per l’Italia piuttosto che sulla costrizione a condividere coalizioni forzose che si formano prima del voto e che regolarmente si sfasciano il giorno dopo. Per questo - conclude Romano - auspichiamo che, anche sulla base dell’importante annuncio venuto oggi da Conte, le forze politiche che condividono in modalità bipartisan l’obiettivo di una legge proporzionale con sbarramento facciano un passo avanti per arrivare, subito dopo l’elezione del presidente della Repubblica, ad una nuova legge elettorale". (Com)