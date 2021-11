Salute: Laboccetta, non sottovalutare tragedia disturbi comportamento alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I disturbi del comportamento alimentare sono diventati una gravissima malattia che uccide soprattutto le giovani generazioni. Le Istituzioni sottovalutano quella che e' diventata una vera e propria tragedia. Ne soffrono oltre 3 milioni di Italiani. Il ministro Speranza, così come quasi tutte le regioni evidentemente non si rendono conto che occorrono risposte concrete per affrontare una malattia che sta massacrando i nostri figli. Mentre combattiamo giustamente contro il Covid stiamo sottovalutando questa gigantesca tragedia.” Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)