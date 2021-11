Scuola: Ruffino (CI), governo proroghi contratto a "personale Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31 dicembre scade "il contratto del personale scolastico Ata assunto con nomina come 'personale Covid', ovvero persone che permettono alle scuole di rispondere alle esigenze legate alle norme anti pandemia e alla necessità di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza in sicurezza". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia. "Trovo preoccupante - aggiunge la parlamentare in una nota - che queste persone che svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre scuole non sappiano ad oggi quale sarà il loro futuro lavorativo". Per Ruffino, "per far sì che le nostre scuole funzionino servono certezze e garanzie di continuità a tutti i livelli. Non possiamo permetterci che uno dei pilastri fondamentali del nostro Paese riesca a fronteggiare la pandemia con il personale a singhiozzo e senza una pianificazione esaustiva. Auspico quindi che il governo intervenga al più presto sul tema prorogando i contratti in essere". (Com)