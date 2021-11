Regno Unito: sondaggio, cala la popolarità di Johnson fra i conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolarità del premier britannico Boris Johnson tra i membri del Partito conservatore ha subito un duro colpo dopo settimane di divisioni interne alla forza politica. Come riferisce il quotidiano “Independent”, secondo un sondaggio primo ministro è ora il secondo dal fondo nelle valutazioni di soddisfazione netta, con un indice pari a -17: un vero e proprio crollo se si tiene conto che lo stesso sondaggio condotto il mese scorso lo vedeva a quota +20. Questi dati seguono i dissidi interni al partito, fra cui il fallito tentativo di impedire la sospensione di Owen Paterson dal suo seggio parlamentare – il deputato si è dimesso dalla Camera dei Comuni il 5 novembre scorso dopo che è stato scoperto che avrebbe infranto le regole sulle consulenze retribuite –, il ridimensionamento dei piani per la riforma dell'assistenza sociale, le controversie sui fondi per le infrastrutture ferroviarie e le preoccupazioni sul costo della vita.(Rel)