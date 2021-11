Campania: Di Lauro (M5s), in arrivo fondi per bonifiche a siti orfani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arrivano i fondi per le bonifiche anche in Campania. Sono oltre 50 i siti su tutto il territorio regionale, dislocati maggiormente tra le province di Napoli, Salerno e Caserta, che saranno oggetto di interventi di riqualificazione. Oltre 1 milione e mezzo di superficie che verrà sanificato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un risultato raggiunto grazie al prezioso lavoro della sottosegretaria alla Transizione Ecologica Ilaria Fontana che ha seguito con attenzione l'iter del decreto e l'assegnazione di questi fondi per i diversi territori, portando a compimento una azione iniziata dal ministro Sergio Costa con il suo decreto del 29 dicembre del 2020 che aveva stanziato i primi 106 milioni di euro. Ora il Ministero della Transizione Ecologica stanzierà altri 500 milioni di euro del Pnrr, per un finanziamento totale di 606 milioni di euro per la bonifica di questo tipo di luoghi inquinati". L'annuncio in una nota del deputato Carmen Di Lauro. (segue) (Ren)