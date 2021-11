Campania: Di Lauro (M5s), in arrivo fondi per bonifiche a siti orfani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Lauro ha affermato: "La tutela ambientale è uno dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le bonifiche dei nostri territori, rappresentano il cuore della Transizione Ecologica andando a sanare anni di incuria spesso sfociati in attività illecite. Misure come questa, che creano tra l'altro occupazione, ne accelerano quegli obiettivi di sostenibilità ambientale come da sempre sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Si tratta di un'occasione unica per la nostra regione, un'opportunità di rilancio anche di intere porzioni di territorio in preda all'abbandono e al degrado che, fino a ieri, sembrava non avere alcun futuro". Quindi ha concluso: "Complessivamente, su scala nazionale, sono circa 270 i siti orfani. Si tratta di quei siti ex industriali contaminati la cui responsabilità dell'inquinamento ormai non è più attribuibile a nessuno per fatti come discariche abusive, interramenti illeciti, utilizzo di compost non a norma su terreni agricoli anziché in impianti idonei al suo smaltimento. In questi luoghi, in precedenza non era mai stata avviata nessuna procedura di bonifica con relativo stanziamento di fondi. (Ren)