Imprese: Cnh Industrial chiude acquisizione di Raven Industries

- Cnh Industrial ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Raven Industries, leader nella tecnologia per l’agricoltura di precisione con sede negli Stati Uniti. Stando al relativo comunicato stampa, l’acquisizione è il coronamento di una lunga partnership e rappresenta un’importante pietra miliare della trasformazione digitale di Cnh Industrial. “Raven è un autentico pioniere nell’agricoltura di precisione e la sua tecnologia è la risposta strategica perfetta che ci differenzierà dai nostri competitor e migliorerà in modo significativo la nostra posizione competitiva”, ha commentato Scott Wine, amministratore delegato di Cnh Industrial. “Questa acquisizione aggiungerà forti capacità innovative per accelerare la nostra strategia di precisione e digitale: desidero complimentarmi con i team di Raven e di Cnh Industrial che stanno collaborando strettamente per assicurare una transizione fluida e per portare a compimento questa operazione commerciale veramente trasformativa con grande efficienza”, ha aggiunto, ribadendo l’impegno di Cnh Industrial a offrire valore immediato ai partner concessionari dei propri brand e ai loro clienti, gli agricoltori di tutto il mondo. I primi prodotti in-house con sistemi di agricoltura di precisione Raven completamente integrati saranno disponibili nel 2022. (Com)