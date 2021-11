Campania: Schiano (Fd'I), no assunzione di parenti in consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vittoria del centrodestra e soprattutto di Fratelli d'Italia in consiglio regionale con l'adozione da parte dell'ufficio di presidenza del nuovo provvedimento normativo che estende l'impossibilità di assumere i parenti fino al terzo grado, non solo negli uffici regionali dei consiglieri ma anche in quelli di diretta collaborazione non contemplati dalla delibera 279/2013. Sono queste le scelte di una politica credibile e trasparente. Siamo contenti che anche gli altri gruppi consiliari come il Movimento Cinque Stelle siano ritornati sui propri passi e abbiano condiviso la nostra proposta". Lo ha affermato il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Michele Schiano di Visconti.(Ren)