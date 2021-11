Golfo: Macron da venerdì negli Emirati, Qatar e Arabia Saudita, focus su terrorismo, Libano e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta contro il terrorismo islamista, la crisi in Libano e le elezioni in Libia. Questi i principali dossier che saranno affrontati durante il viaggio del presidente francese, Emmanuel Macron, del 3 e 4 dicembre negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar e un Arabia Saudita secondo quanto riferito dall'Eliseo. Negli Emirati Arabi Uniti Macron ha in agenda un incontro con il principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze armate, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, con il quale ha una relazione di "prossimità", secondo quanto riferito da Parigi. Nel corso della visita potrebbe arrivare l'annuncio di un acquisto da parte di Abu Dhabi di alcune decine di caccia Rafale, anche se la notizia non è stata commentata dalla presidenza francese o dal costruttore Dassault. Questa visita permetterà di rafforzare "sul piano politico, strategico, di difesa, ma anche economico e culturale", ha aggiunto l'Eliseo. In Qatar Macron incontrerà l'emiro Tamim bin Hamad al Thani. Nel corso del bilaterale dovrebbe essere affrontato anche il dossier riguardante la protezione dei diritti umani e quello dell'organizzazione dei mondiali di calcio del 2022. In Arabia Saudita è previsto un colloquio con il principe ereditario Mohammed bin Salman. L'Arabia saudita è un "attore importante nella regione" e "non si può immaginare di avere una politica ambiziosa senza aver un dialogo esigente" con questo Paese, ha spiegato Parigi. (Frp)