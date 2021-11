Sud: Carfagna, ministero al lavoro per favorire sviluppo e riduzione divari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ulteriore misura, ha proseguito Carfagna, è il bando da 300 milioni di euro "per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che possono essere riqualificati e restituiti alla comunità". "Abbiamo previsto criteri premiali per gli enti che destineranno gli immobili a centri antiviolenza, case rifugio e asili nido", ha aggiunto, chiarendo come "250 dei 300 milioni saranno ripartiti con procedura selettiva, mentre i restanti 50 con una procedura negoziata tra i Comuni con beni confiscati di particolare pregio". Il ministro ha poi evidenziato le azioni di contrasto alla povertà educativa, che "si concentreranno sulle fasce d'età 0-6 anni, per rafforzare l'accesso ad asili nido e scuole, 5-10 anni, per promuovere il benessere e prevenire forme di disagio, e 11-17 anni per migliorare l'offerta formativa, scoraggiare l'abbandono scolastico e favorire l'avvio al lavoro". L'obiettivo della commissione europea è coinvolgere 20 mila minori entro secondo trimestre 2023. Carfagna ha poi sottolineato gli investimenti di "300 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade, di cui usufruiranno 72 aree ricomprese nella Snai ma anche quelle che saranno istituite entro il 31 dicembre 2021", e di "350 milioni per la riqualificazione dei siti del mezzogiorno al fine di ospitare poli di ricerca e di trasferimento tecnologico". Questa "è una grande opportunità ma anche un rischio, in termini di sovraccarico per le amministrazioni del Sud, fragili per quanto riguarda il personale ma anche le competenze necessarie" a far fronte a compiti e funzioni ulteriori, ha sottolineato il ministro. Per questo, "per irrobustire la capacità degli enti locali di assorbire i fondi - ha proseguito - abbiamo previsto 2.500 assunzioni, di cui 800 già attivate e le altre previste entro i primi mesi del 2022, il reclutamento di 400 profili tecnici, e la facoltà, concessa ai Comuni, di assumere personale specializzato per la realizzazione dei progetti". (Rin)