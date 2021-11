Latina: allarme per protestano in carcere, istituto circondato da carabinieri e polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protesta in carcere a Latina dove l'allerta è massima e l'istituto è stato circondato da agenti di polizia e da carabinieri. La protesta, secondo quanto apprende "Agenzia Nova" è scatta circa un'ora fa, quando un gruppo di detenuti si è rifiutato di tornare in cella dopo la prevista ora d'aria. Si tratterebbe di uno sparuto gruppo composto da alcune decine di detenuti che protestano contro un provvedimento disciplinare ritenuto ingiusto. Per questo, oltre al rifiuto di tornare in cella, hanno rivolto insulti nei confronti delle autorità penitenziarie. Temendo il peggio, il carcere è stato circondato da polizia e carabinieri mentre si attendono i rinforzi di agenti della penitenziaria da altri istituti del Lazio. (Rer)