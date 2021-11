Legge Bilancio: De Petris (Leu), 250 emendamenti per renderla più verde e equa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Abbiamo presentato 250 emendamenti alla legge di Bilancio, volti a migliorarla su diversi fronti a partire da una più decisa spinta in direzione della transizione ecologica e dell'equità sociale". Lo dichiara la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. "Abbiamo chiesto di prorogare per tutti senza limite di Isee, l'ecobonus fino al 2025 e presentato diversi emendamenti sulla mobilità sostenibile e sul taglio dei sussidi ambientalmente dannosi. Chiediamo inoltre di agevolare e incrementare il ricorso al reddito di cittadinanza per i richiedenti senza dimora, per i soggetti più fragili non occupabili, per gli stranieri extra Ue e per le famiglie numerose", prosegue la parlamentare in una nota. "Sul fronte della sanità - continua l'esponente di Leu - proponiamo misure per fronteggiare adeguatamente l'emergenza pandemica da Covid-19 e per rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale, in particolare l'abrogazione del limite di spesa in materia di personale sanitario, fatto salvo il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei bilanci sanitari regionali. Sulla scuola è fondamentale la proroga dell'organico aggiuntivo Covid anche per il personale Ata. E' assolutamente indispensabile incrementare i fondi per adeguare gli stipendi degli insegnanti agli standard europei. Non si può più risparmiare sulla scuola". (segue) (Com)