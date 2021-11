© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando alla città dell'aerospazio: cambierà un pezzo del volto di questa città, non solo a livello di riqualificazione urbanistica in un'area che oggi è abbandonata, ma anche a livello di vocazione aerospaziale di Torino e del Piemonte. Lo ha affermato il presidente della Regione, Alberto Cirio, intervenuto oggi agli Aerospace Defense Meetings di Torino in corso all'Oval di Lingotto. (Rpi)