Roma: Pedica (+Eu), finalmente finiti anni di "Spelacchio", albero Natale degno di Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo gli anni di Spelacchio, a Roma arriva l'albero di Natale 'firmato' Fao. La rinascita della Capitale, dopo essere diventata a livello mondiale la città del degrado, è legata a un'iniziativa per lo sviluppo sostenibile. C'è da ben sperare per il futuro. Ancora siamo lontani dal vedere una città pulita e senza sacchetti di spazzatura ammassati per giorni e giorni davanti ai cassonetti, strade senza erbacce e senza buche e mezzi di trasporto decenti ma siamo sicuri che Gualtieri ce la metterà tutta per farci dimenticare gli anni bui di Raggi e ridarci una città degna del titolo di Capitale". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa.(Com)