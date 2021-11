Milano: nel 2014 Di Fazio tentò di uccidere ex moglie, aggredita e immobilizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore Antonio Di Fazio avrebbe tentato di uccidere l'ex moglie nel maggio del 2014, attirandola all'interno di un appartamento con la scusa di dividersi i regali di nozze. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe portato con sé tutto il necessario per "stordirla, ridurla in condizioni di non potersi difendere e infine sopprimerla", come è scritto nella seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip milanese. Dopo averla aggredita con uno spray urticante, l'uomo l'avrebbe immobilizzata con del nastro adesivo, estraendo anche delle fascette da elettricista. "Tu da questo appartamento non uscirai più", le avrebbe detto, colpendola alla testa con una chiave inglese e stringendole una corda intorno al collo. La ex moglie sarebbe poi riuscita a liberarsi colpendolo con un oggetto in ceramica e scappando dai vicini di casa per chiedere aiuto. L'attendibilità della ricostruzione fornita dalla vittima e da alcuni testimoni è stata confermata, mentre "l'opposta versione dei fatti sostenuta dall'indagato" è stata "sconfessata".(Rem)