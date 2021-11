Sanità: Pagano (FI), presentato ddl per riconoscimento figura professionale fisioterapista di famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge "intende garantire a circa 65 mila operatori il pieno riconoscimento della professione del fisioterapista come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza domiciliare, al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini introducendo un professionista di prossimità con un vero legame con il territorio, combattendo così l’abusivismo e abbattendo i costi per lo Stato e i tempi di attesa per i cittadini". Lo ha dichiarato il vicepresidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Nazario Pagano (FI), nel corso della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge per il riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di famiglia, che si è tenuta questo pomeriggio a Roma, presso la sala Caduti di Nassirya di palazzo Madama. Alla conferenza stampa era presente anche il segretario nazionale del sindacato nazionale dei fisioterapisti, Roberto Ferrara. (segue) (Rin)