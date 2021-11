Francia: Le Pen, discorso Zemmour "passatista e crepuscolare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso fatto dal giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour per annunciare al candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi è stato caratterizzato da un tono "passatista e crepuscolare" . Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" Marine Le Pen, leader del Rassemblement National anche lei candidata alle presidenziali. "Non si vede quali soluzioni apporterà, ha invece detto il portavoce di Le Pen, Sebastien Chenu, secondo il quale non sarà certo un "candidato della speranza" che "riparerà e risanerà" la Francia.(Frp)