Cina: variante Omicron, Pechino approva condivisione informazioni da parte del Sudafrica

- La Cina ha apprezzato la "tempestiva condivisione delle informazioni" da parte del Sudafrica in merito alla variante Omicron. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, nella conferenza stampa odierna. Il governo cinese "continuerà a cooperare con la comunità internazionale per combattere la pandemia", ha proseguito il portavoce, ribadendo l'importanza di agire nel quadro delle disposizioni emanate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Secondo quanto riferito stamani da Xu Wenbo, funzionario del Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, la Cina continentale non ha attualmente diagnosticato casi associati alla nuova variante.(Cip)