Recovery: Gualtieri, alle amministrazioni locali un ruolo molto importante in questo processo

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Vogliamo “dare il nostro contributo ad un processo strategico per il Paese, che vede nelle amministrazioni locali degli attori molto importanti: non solo per il contributo che possono dare in termini di innovazione e digitalizzazione, che anche per le ricadute positive di cui beneficerebbero”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, intervenendo oggi alla prima giornata del 5G Italy 2021. “Per fare questo salto di qualità abbiamo bisogno innanzitutto della diffusione delle reti: su questo punto c’è il tema delle reti indoor, che devono essere adeguate e sufficientemente forti per valorizzare la copertura”, ha spiegato, sottolineando la necessità di sostenere gli operatori nella realizzazione dei piani di copertura. “Poi c’è il tema della sicurezza cyber, per la quale abbiamo intenzione di creare un dipartimento, e delle risorse umane: dobbiamo evitare, come facciamo adesso, di formare tantissime persone che poi vanno altrove”, ha concluso. (Rin)