Vaticano: monsignor Soviguidi Osservatore permanente presso l'Unesco

- Il Santo Padre ha nominato Osservatore permanente della Santa Sede presso l'Unesco monsignor Eric Soviguidi, consigliere di Nunziatura, finora in servizio presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. Monsignor Eric Soviguidi è nato a Abomey in Benin il 21 marzo 1971. È stato ordinato sacerdote il 10 ottobre 1998, incardinandosi nell'arcidiocesi di Cotonou in Benin. È laureato in Diritto canonico. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il primo luglio 2005, ha prestato la propria opera presso le Nunziature Apostoliche in Haiti, Ghana, Haiti, Tanzania, Guatemala e presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della segreteria di Stato. (Civ)