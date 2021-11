Milano: Corradini e Masto, scuola ciechi difficile da replicare altrove, il Comune faccia la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spostare le classi lontane dal resto della struttura senza adeguata preparazione e progettazione snaturerebbe l'offerta scolastica fino ad ora garantita. Lo hanno dato oggi la preside della scuola per ciechi di via Vivaio a Milano Laura Lucia Corradini e il presidente dell'istituto ciechi Rodolfo Masto durante un evento proprio alla struttura di via vivaio. "È un progetto – ha spiegato Corradini - che esiste da 47 anni, è evidente che per spostarlo altrove ci vuole tempo e ci vuole un percorso condiviso, quindi oggi il progetto educativo della Vivaio, che è rivolto alle diverse abilità, è un progetto difficilmente replicabile in un altro luogo, perché va programmato, progettato, e una comunità particolarmente fragile deve essere accompagnata, non si può improvvisare". "Sono molto rispettoso di quelle che saranno le scelte del comune – ha aggiunto Masto - perché si muove attraverso una legislatura che gli è propria. Noi come istituto abbiamo fatto la nostra parte, proponendo anche recentemente la diminuzione dell'affitto. Il Comune di Milano sono certo che farà la sua". (Rem)