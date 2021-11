Speciale energia: Alverà (Snam), piano vigoroso per riposizionare Stogit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam ha un piano “vigoroso” per riposizionare Stogit come leader dello stoccaggio, essendo il primo operatore in Europa e il secondo al mondo dopo i russi. Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, aprendo la conferenza stampa organizzata dopo l’approvazione del piano strategico al 2025 e la visione al 2030. “Vogliamo che questa eccellenza italiana diventi più grande e capace di stoccare nuove energia per la transizione ecologica”, ha detto. (Rin)