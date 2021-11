Speciale energia: Germania, inflazione al 5,2 per cento a novembre, dato più alto da 29 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione a novembre è stato del 5,2 per cento a novembre. Lo ha annunciato l'Ufficio federale di statistica. Si tratta del dato più alto degli ultimi 29 anni. A ottobre, l'inflazione si era attestata al 4,5 per cento. I prezzi sono significativamente più alti rispetto a un anno fa, anche se l'energia in particolare sta guidando l'inflazione. Gli uffici statistici dei laender hanno pubblicato dati più dettagliati al riguardo. In Renania-Palatinato, ad esempio, i prezzi dei prodotti petroliferi come olio da riscaldamento e benzina sono aumentati del 51,9 per cento, mentre quelli dei generi alimentari del 4,2 per cento. (Geb)