Speciale energia: Sardegna, Alverà (Snam), servono volumi per metanizzare con serenità, cruciale uscita da Gpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna servono volumi che consentano all’isola di metanizzarsi in serenità, senza risultare sottodimensionata in presenza di un incremento dei consumi: soprattutto, è saranno fondamentali tempi stretti per passare dai gas di petrolio liquefatti al metano, e poi al biometano e all’idrogeno. Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, durante la conferenza stampa organizzata dopo l’approvazione del piano strategico al 2025. “Sul biometano c’è ancora lavoro da fare, a livello europeo vanno create condizioni simili per mercati diversi: si tratta di una fonte rinnovabile nobile, perché risolve parzialmente il tema dei rifiuti, favorendo l’economia circolare; occupa molto poco spazio rispetto all’energia prodotta; e, a differenza di solare ed eolico che dipendono dal meteo, è stoccabile e utilizzabile quando serve”, ha detto. (Rin)