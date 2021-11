Speciale energia: Alverà (Snam), gigafactory di elettrolizzatori nuovo modo per accompagnare transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le gigafactory di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, come quella che Snam aiuterà De Nora a realizzare, rappresentano un nuovo modo per accompagnare la transizione energetica con prodotti sempre più sofisticati. Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, durante la conferenza stampa organizzata dopo l’approvazione del piano strategico al 2025. “Nel mercato c’è fermento: noi stimavamo 25 giga globali per portare il prezzo dell’idrogeno a due dollari al chilo, diventando competitivo rispetto ad alcune applicazioni petrolifere, mentre oggi vediamo una domanda abbondantemente superiore a 90 giga”, ha detto. (Rin)