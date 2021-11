Speciale energia: Alverà (Snam), su prezzo del gas Italia è messa meglio di altri paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dell’Italia relativamente al prezzo del gas è migliore rispetto ad altri paesi europei: con il suo arrivo, il gasdotto Tap ha ridotto la bolletta degli italiani di un miliardo di euro annuo, oltre a fornire più gas. Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, durante la conferenza stampa organizzata dopo l’approvazione del piano strategico al 2025. “La priorità è non avere problemi durante l’inverno, un’eventualità che potrebbe verificarsi in Nord Europa visto che gli stoccaggi sono vuoti: una situazione dovuta anche alla Cina, che sta sostituendo il gas al carbone nel riscaldamento delle case e ha costruito 15 milioni di abitazioni all’anno negli ultimi tre anni”, ha spiegato, aggiungendo che in questa situazione Unione europea e Cina si trovano involontariamente a competere per “poche navi di Gnl che tirano su il prezzo di mercato”. Serve, secondo Alverà, una “risposta europea, tesa a valorizzare gli stoccaggi che già abbiamo e a stoccare il più possibile durante l’estate, quando il gas costa poco, per produrlo invece durante l’inverno”. (Rin)