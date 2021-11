Speciale energia: ambasciatrice tedesca a Kiev, Nord Stream 2 fermo per altri sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 non entrerà in funzione per almeno altri sei mesi, pertanto la proposta dell'Ucraina all'Unione europea per il transito aggiuntivo di 55 miliardi di metri cubi di gas a condizioni straordinarie è ottima e potrà essere accolta. Lo ha dichiarato l'ambasciatrice tedesca in Ucraina, Anka Feldhusen, all'agenzia di stampa russa "Interfax", aggiungendo che il regolatore tedesco ha sospeso la certificazione del gasdotto Nord Stream 2 poiché ha valutato che sia necessario, da parte dell'operatore, effettuare un'operazione di spacchettamento, creando una società subordinata alla giurisdizione tedesca. (Rum)