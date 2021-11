Speciale energia: Brasile, analisti istituzioni finanziarie, stima inflazione in crescita oltre il 10 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La finestra è stata superata ancora una volta a ottobre, quando l'indice dei prezzi al consumo (Ipca) è cresciuto dell'1,25 per cento su mese, arrivando ad accumulare la cifra annuale del 10,67 per cento. Si tratta del maggiore aumento per mese di ottobre dal 2002. Il dato, censito dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge), segnala la prima volta in cinque anni in cui l'inflazione va in doppia cifra. A ottobre, tutti i nove segmenti di prodotti oggetto di analisi hanno presentato un aumento dei prezzi rispetto al mese precedente. In particolare il risultato complessivo è stato favorito dall'aumento dei prezzi del settore trasporti, che include i riferimenti dei carburanti, che ha segnato +2,62 in un solo mese. In aumento anche i prezzi di abbigliamento (1,80 per cento), articoli per la casa (1,27 per cento), alimenti e bibite (1,17), abitazione, che include i costi dell'energia elettrica, (1,04), spese personali (0,75), comunicazione (0,54), prodotti per salute e igiene personale (0,39 per cento) e scuola (0,06). (Brb)