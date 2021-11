Speciale energia: Slovenia, Telekom annuncia interruzione servizio di fornitura elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia slovena Telekom Slovenije interromperà a gennaio la vendita di energia elettrica ai propri clienti. Lo riferisce il sito "Finance", precisando che la compagnia forniva il servizio da 5 anni. Secondo quanto rilancia l'emittente "N1", l'azienda non ha dato delle motivazioni alla decisione presa e non è noto se Telekom avesse già stretto dei contratti di fornitura per il 2022. L'operatore di telecomunicazioni fornisce attualmente elettricità al due per cento dei clienti domestici, corrispondente a 20 mila abitazioni in Slovenia. Si tratta principalmente di abbonati ad altri servizi Telekom. La compagnia afferma, secondo quanto precisa ancora "N1", che la cessazione della fornitura di energia elettrica non ha e non avrà alcun impatto sugli abbonamenti ai servizi di telefonia mobile, fissa e di altra natura. (Seb)