Ue: commissaria Dalli, ritiro linee guida su comunicazione inclusiva e lavorerò ulteriormente sul testo

- La Commissione europea ritira il documento sulle Linee guida sulla comunicazione inclusiva e lavorerà di più sul testo. Lo ha dichiarato la commissaria per l'uguaglianza, Helena Dalli, in merito al documento 'Linee guida sulla comunicazione inclusiva'. "La mia iniziativa di elaborare linee guida come documento interno per la comunicazione da parte del personale della Commissione nelle loro funzioni, era intesa a raggiungere un obiettivo importante: illustrare la diversità della cultura europea e mostrare la natura inclusiva della Commissione europea verso tutti i ceti sociali e le credenze dei cittadini europei", ha spiegato la commissaria. "Tuttavia, la versione delle linee guida pubblicata non serve adeguatamente a questo scopo. Non è un documento maturo e non soddisfa tutti gli standard di qualità della Commissione. Le linee guida necessitano decisamente di più lavoro. Pertanto ritiro le linee guida e lavorerò ulteriormente su questo documento", ha specificato la commissaria. Il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, ha specificato ulteriormente che si trattava di un documento senza "valore di obbligatorietà" e che "era un documento strettamente per uso interno della Commissione". (Beb)