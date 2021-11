Tunisia: crisi rifiuti, il sindaco di Mornag avverte di un'altra emergenza a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Mornag, comune della Grande Tunisi, Omar al Harbaoui, ha annunciato la chiusura della discarica di rifiuti a Naasan, nel governatorato di Ben Arous, a causa di alcuni guasti. In una dichiarazione all'emittente radiofonica "Shems Fm", Al Harbaoui ha messo in guardia riguardo a una possibile crisi dei rifiuti nella Grande Tunisi, simile a quella che va avanti da oltre due mesi a Sfax, a causa della chiusura della discarica di Agareb. Il sindaco ha osservato che le ripercussioni della chiusura delle discariche sono molto gravi, anche "se la chiusura è soltanto per un solo giorno". (Tut)