Speciale difesa: "The Hill", prestare attenzione all'influenza politica della Cina

- Il quotidiano statunitense "The Hill" lancia un allarme in merito ai tentativi della Cina di esercitare influenze sulla politica dell'Italia, evidenziati nel rapporto "Hijacking the Mainstream" pubblicato il mese scorso dal Global Committee for the Rule of Law"(Gcrl), una organizzazione fondata da Marco Pannella nel marzo 2016 che si occupa della difesa dello stato di diritto e dei diritti umani a livello globale. Il rapporto documenta come un "fronte unito" coordinato dal Partito comunista cinese abbia inculcato una "idea della sottomissione" alla Cina sino a normalizzarla nell'ambito del dibattito pubblico italiano; i medesimi sforzi avrebbero plasmato la percezione delle critiche alle violazioni dei diritti umani da parte della Cina, sino a dipingerle come l'espressione di una posizione "estremista". Secondo "The Hill", il rapporto è importante per valutare la natura dei tentativi di influenza esercitati dalla Cina su un "alleato chiave degli Stati Uniti in Europa", e al contempo delle risposte attuate dall'Italia per contrastare tali influenze. (Nys)