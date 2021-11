Istat: Confesercenti, crescita continua ma su ripresa pesano caro energia e quarta ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa delle famiglie continua a trascinare la crescita sopra le attese, ma caro-energia e quarta ondata gettano un’ombra sulla ripresa. Lo sottolinea l’Ufficio economico Confesercenti, commentando i Conti economici trimestrali Istat elativi al terzo trimestre 2021. Il dato diffuso oggi è corretto lievemente al rialzo rispetto alle anticipazioni (3,9 per cento il tendenziale odierno) e conferma quindi la vivacità della ripresa, anche se rispetto al secondo trimestre, quello della ripartenza, la dinamica è ovviamente meno spinta. Si consideri che la variazione congiunturale media dell’intera eurozona è pari al 3,7 per cento. La crescita acquisita per il 2021 è del 6,2 per cento, per cui, sperando in un Natale più ottimista, sicuramente la soglia del 6 per cento annuo dovrebbe essere abbondantemente superata. Dal lato della domanda, a sostenere la crescita del Pil sono stati soprattutto i consumi: la spesa delle famiglie sul territorio nazionale, infatti, segna un 4,9 per cento in più sul trimestre precedente. (segue) (Com)