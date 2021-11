Istat: Confesercenti, crescita continua ma su ripresa pesano caro energia e quarta ondata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forte contributo proviene dalla spesa degli stranieri, che cresce di oltre il 28 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2020 e addirittura è il triplo del trimestre scorso. Comunque, anche la spesa delle famiglie italiane (inclusa quella effettuata all’estero) segna una crescita importante, pari a quasi il 3 per cento rispetto all’anno scorso. Una forte spinta, guardando le voci di consumo, proviene ancora dai servizi e anche dai beni semidurevoli (8 e 4,7 per cento rispettivamente rispetto allo scorso anno): ricordiamo che nei semidurevoli sono inclusi abbigliamento e calzature. Quasi l’80 per cento dei settori produttivi è risultato in espansione su base annua, dato in aumento rispetto al mese precedente. Ad oscurare questa situazione, però, arriva il dato sull’inflazione, in forte crescita a novembre, 3,8 per cento. L’ulteriore accelerazione, su base tendenziale, dell’inflazione è ancora una volta principalmente dovuta ai prezzi dei beni energetici (30,7 per cento) soprattutto a quelli della componente non regolamentata. Questa dinamica riduce il potere d’acquisto e può produrre una frenata della spesa delle famiglie. In questo scenario, la priorità è evitare a tutti i costi il consolidamento di aspettative inflazionistiche. E’ dunque necessario proseguire con la neutralizzazione di tutti gli incrementi dei prezzi dell’energia e fermare, definitivamente, la crescita delle bollette per le famiglie e le imprese. (Com)