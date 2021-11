Roma: Gualtieri, al via lavori di manutenzione su 30 km di strade consolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Questa notte sono partiti i lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria dei tratti in periferia di quattro importanti strade consolari di Roma: via Salaria, via Portuense, via Tuscolana e via Casilina. Gli interventi riguarderanno 30 km di strade del Comune di Roma che saranno "riasfaltate in profondità grazie alla convenzione con Anas e che interesseranno i cittadini di tanti quartieri della Capitale come Borghesiana, Torre Gaia, Ponte Galeria, Serpentara, Anagnina, Romanina e Fidene", scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Strade che per troppo tempo sono rimaste piene di buche - aggiunge - e che adesso, grazie al nuovo manto stradale, permetteranno agli abitanti di questi quartieri muoversi in sicurezza. I cantieri sono partiti a tempo di record, dopo soli 20 giorni dall’approvazione del decreto infrastrutture in cui, grazie a un emendamento del parlamento, il governo ha stanziato 5 milioni di euro per Roma. Non solo - conclude il sindaco -, i lavori, che termineranno in poche settimane, saranno eseguiti di notte, dalle 21:00 alle 6:00, per non arrecare disagi ai cittadini. Grazie anche al prezioso lavoro dell’assessora Ornella Segnalini andiamo avanti così, per restituire alle romane e ai romani strade più sicure e decorose al più presto".(Rer)