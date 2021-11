Imprese: Giorgetti, regolamentazione bonus edilizio non deve bloccare sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento del governo in merito al bonus edilizio ha visto "l'introduzione di misure tese a eliminare frodi e abusi nell'utilizzo dello strumento". "Dobbiamo però evitare che gli interventi burocratici di tipo preventivo blocchino il sistema". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo oggi all'Assemblea nazionale di Confartigianato. Sull'ipotesi di ampliamento del bonus, il ministro ha aggiunto "vedremo se l'esame in parlamento porterà a un'estensione". (Rin)