Bangladesh: Khaleda Zia, diagnosticata cirrosi epatica

- Circa 15-20 mila persone si sono radunate oggi a Dacca, davanti alla sede del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), per chiedere cure migliori, all’estero, per la sua leader ed ex premier, Khaldea Zia, malata e con due condanne sospese, alla quale è stata diagnostica anche la cirrosi epatica. Il suo medico personale, F.M. Siddique, nel comunicare alla stampa la diagnosi domenica, ha riferito di ripetute emorragie e sostenuto che la paziente necessita di uno shunt portosistemico intraepatico transgiugulare (Tips), eseguibile in centri medici avanzati. Khaleda Zia è ricoverata all’Ospedale Evercare di Dacca, e la sua famiglia ha chiesto al governo che venga autorizzata a curarsi all’estero. Il Bnp ha lanciato una serie di iniziative – manifestazioni, raduni, catene umane, marce silenziose e momenti di preghiera – per sostenere la richiesta. Il ministro del Diritto, della giustizia e degli affari parlamentari, Anisul Huq, ha però spiegato in Parlamento che Khaleda Zia dovrebbe tornare in carcere prima di chiedere l’autorizzazione a lasciare il Paese. “Non può essere emesso un nuovo ordine su una petizione risolta. Se farà nuovamente richiesta dopo essere andata in carcere, allora la prenderemo in considerazione, ma non c’è modo di considerare alcuna nuova sospensione in base alla sezione 401 del Codice di procedura penale nelle attuali circostanze”, ha dichiarato. (segue) (Inn)