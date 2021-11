Cina: vicepresidente Assolombarda Squinzi, Ue sia coesa nel dialogo con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe dimostrare una maggiore unità d'intenti nel dialogo con la Cina, superando la tendenza degli Stati membri "a muoversi in ordine sparso nell'arena internazionale". Lo ha dichiarato la vicepresidente dell'associazione Assolombarda, Veronica Squinzi, nel corso della conferenza "La Cina di Xi ad un anno dal Congresso: scenari e opportunità per le imprese", organizzata dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), da Assolombarda e dalla Fondazione Italia-Cina. Ampliando lo sguardo oltre la "profonda ristrutturazione" economica, ambientale e geopolitica attraversata attualmente dalla comunità mondiale, Squinzi individua nella Cina una delle protagoniste indiscusse del futuro panorama globale, "le cui scelte influiranno direttamente o indirettamente" sulla crescita delle altre economie. Dopo la mancata ratifica dell'accordo sugli investimenti Europa-Cina del maggio 2020, Squinzi ha osservato che gli Stati del blocco hanno intrapreso una politica indipendente nei confronti della Cina, siglando accordi spesso a beneficio esclusivo della propria crescita. (segue) (Res)