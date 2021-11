Cina: vicepresidente Assolombarda Squinzi, Ue sia coesa nel dialogo con Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale tendenza "non è un buon punto di partenza per ridefinire i processi di globalizzazione post-pandemica", ha sottolineato la vicepresidente, che ha auspicato un'economia futura integrata e inclusiva. "Ogni impresa orientata al mercato internazionale sa che è difficile rinunciare alla Cina" e "l'Unione europea dovrebbe parlare a Pechino con voce univoca anche per tutelare le proprie imprese nel Paese asiatico". Benché sia necessario monitorare i recenti "segnali di protezionismo economico" dimostrati dalla Cina, Squinzi ha invocato la creazione di una "solida strategia commerciale", che consenta alle imprese italiane di posizionarsi meglio nel mercato cinese. "Sebbene le nostre esportazioni verso la Cina siano cresciute, molto rimane da fare", ha concluso. (Res)