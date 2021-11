Imprese: Stellantis e Factorial Energy collaboreranno per sviluppare batterie a stato solido per veicoli elettrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un grande onore collaborare con Stellantis, uno dei principali attori della mobilità globale, che include nel suo portfolio alcuni dei marchi automotive più iconici al mondo”, ha dichiarato Siyu Huang, co-fondatore e ceo di Factorial Energy. “Per noi è una straordinaria occasione per promuovere l’adozione della nostra tecnologia legata alle batterie a stato solido nel mercato di massa, una tecnologia pulita, efficiente e sicura". Durante l’evento EV Day, svoltosi nel luglio 2021, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di introdurre entro il 2026 la prima tecnologia di batterie a stato solido competitiva. I progressi di Factorial si basano sulla tecnologia Fest (Factorial Electrolyte System Technology), che sfrutta un materiale elettrolitico solido proprietario, garantendo prestazioni sicure e affidabili delle celle grazie a elettrodi ad alta tensione e alta capacità, venendo applicata in celle da 40 Ah funzionanti a temperatura ambiente. La tecnologia Fest è più sicura della tecnologia convenzionale agli ioni di litio, aumenta l’autonomia dei veicoli ed è integrabile in maniera semplice e rapida nelle infrastrutture già esistenti per la produzione delle batterie agli ioni di litio. (Com)