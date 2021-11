Pnrr: Bordo (Pd) su Svimez, importanza straordinaria per ripresa Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato democratico Michele Bordo, responsabile Mezzogiorno del Pd, "il rapporto dello Svimez conferma l'importanza straordinaria del Pnrr per la ripresa dell'economia e dello sviluppo nel Mezzogiorno. La sfida, adesso - ha continuato il parlamentare - è l'attuazione del piano per evitare il rischio di perdere le risorse e compromettere i segnali di ripartenza. Per questa ragione, serve operare immediatamente per un piano straordinario di assunzione di personale qualificato nella Pubblica amministrazione, per ridurre la precarietà nel mondo del lavoro e le differenze salariali tra il Nord e il Sud, per offrire una soluzione a quei tanti comuni meridionali in crisi finanziaria, per colmare i divari di cittadinanza investendo in infrastrutture sociali con l'obiettivo di garantire livelli essenziali di prestazioni per tutti". Parlando a margine della presentazione questa mattina del rapporto Svimez 2021 sull'economia e la società del Mezzogiorno, l'esponente del Pd ha aggiunto: "Il Partito democratico è impegnato su tutte queste priorità già con la prossima legge di Bilancio. Siamo convinti che solo in questo modo sarà possibile innestare una crescita duratura nel Mezzogiorno e ridurre il divario tra il Sud e le altre aree del Paese".(Rin)