Giappone: Covid, confermato primo caso di variante Omicron nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno confermato il primo caso della variante Omicron del coronavirus nel Paese, in contemporanea con la chiusura dei confini nazionali decretata dal governo per contenere la propagazione di tale variante sul territorio nazionale. Il primo caso confermato è stato isolato in un uomo risultato positivo al coronavirus dopo essere rientrato in Giappone dalla Namibia la scorsa domenica, 28 novembre. Secondo il portavoce del governo, Hirokazu Matsuno, l'uomo è attivato all'aeroporto internazionale di Narita a Tokyo, e non risulta che da allora sia entrato in contatto con altri soggetti. Al momento le autorità giapponesi non hanno segnalato alcun altro caso sospetto. (segue) (Git)