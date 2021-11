Lega araba: vertice in Algeria nel marzo 2022 ultima chance per il rientro della Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria potrebbe rientrare nella Lega araba dopo un’esclusione durata dieci anni nel vertice che l’Algeria intende ospitare nel marzo 2022. "La Siria dovrebbe essere presente”, ha detto venerdì scorso, 26 novembre, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, riaccendendo il dibattito su un possibile ritorno di Damasco nell’organizzazione araba. Ma il vertice di Algeri sarà anche "un'opportunità per riformare la Lega degli Stati arabi", ha aggiunto ancora Tebboune. Nei suoi 67 anni di storia, la Lega araba - fondata il 22 marzo 1954 - ha tentato di portare avanti molti progetti di riforma che hanno sempre incontrato numerosi ostacoli e difficoltà. Il diplomatico algerino Mostapha Zaghlache, che in carriera ha lavorato anche nella Lega Araba, ha detto ad “Agenzia Nova” che oltre alla questione del rientro della Siria, il consesso arabo deve ancora affrontare due questioni principali: la prima è la questione palestinese, in particolare dopo gli Accordi di Abramo per la normalizzazione dei rapporti con Israele; la seconda riguarda la lotta contro le organizzazioni terroristiche e estremiste. (segue) (Ala)