Lega araba: vertice in Algeria nel marzo 2022 ultima chance per il rientro della Siria (2)

- Secondo l'ex consigliere algerino della Lega degli Stati arabi Zaghlache, il vertice di Algeri giunge questa volta in un momento molto delicato nelle relazioni tra i Paesi arabi, in particolare a causa delle rinnovate tensioni tra Algeria e Marocco. È la quarta volta che l'Algeria ospita i lavori del Vertice arabo dopo il 1973, il 1988 e infine nel 2005. L'ex ministro ed ex ambasciatore algerino a Damasco, Kamal Bouchama, ritiene che le differenze e le diverse visioni tra i Paesi arabi rappresentino ancora oggi uno dei maggiori ostacoli al successo di un’azione condivisa tra i Paesi arabi “fratelli”. Secondo Bouchama, sono comunque in corso dei tentativi positivi per dare alla Lega Araba un ruolo reale e più importante per andare oltre la solita retorica. “È giunto il momento di incarnare la solidarietà araba sotto forma di decisioni serie, lontane dalla politica della condanna", ha detto Bouchama ad “Agenzia Nova”. (segue) (Ala)