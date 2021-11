Lega araba: vertice in Algeria nel marzo 2022 ultima chance per il rientro della Siria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è un segreto che l’Algeria si stia prodigando molto per il ritorno della Siria al vertice arabo. Un Paese, la Siria, che ha da tempo riallacciato rapporti con alcuni Paesi del Golfo, in particolare Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Algeri, da parte sua, intende cogliere l’occasione per cercare di riformare la Lega dopo gli ultimi anni un po’ opachi per l’organizzazione con sede al Cairo. Sulla questione siriana si è recentemente pronunciato il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, affermando che il rientro della Siria alla Lega araba sarebbe un passo avanti nel processo di riunificazione e di superamento delle difficoltà interne. Negli ultimi mesi, la guerra in Yemen, Siria e Iraq, la situazione della sicurezza in Libia, oltre alla crisi tra Egitto, Sudan ed Etiopia per la Diga della rinascita etiope (Gerd), hanno fatto emergere molte questioni e punti di contesa (ma anche di possibili alleanze) nella più grande istituzione politica del mondo arabo. Durante un'intervista al canale internazionale algerino “AL24 News”, Lamamra ha affermato che questo vertice è un'opportunità "per aprire nuove prospettive per risolvere i problemi interni siriani con questo grande sviluppo (il ritorno della Siria alla Lega araba, ndr). Questo ritorno consentirà alla parte araba di avere nuove carte in mano per trovare una soluzione alla crisi siriana, che è diventata una complessa crisi globale”, ha sottolineato il ministro algerino. (Ala)